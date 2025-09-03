Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса озвучив завдання команди на новий цикл, присвячений Євро-2027 (U-21). Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Наші завдання у новому циклі мають кілька рівнів. Ми прагнемо пройти кваліфікацію та отримати можливість зіграти у фінальній частині Євро-2027, а також створити гравцям умови для прогресу.

Паралельно ми розвиваємо стиль гри, який відповідає ДНК національної збірної. Крок за кроком будемо дивитися на наші перспективи. Я не люблю робити передчасні прогнози, але наші прагнення максимально високі.