Павло Василенко

Нападник Ліонель Мессі перевершив португальця Кріштіану Роналду за кількістю забитих голів.

Форвард Інтер Маямі забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу в матчі MLS, у якому його команда в неділю ввечері здобула перемогу над Нью-Йорком Ред Буллз з рахунком 5:1.

В активі Мессі 764 голи за кар'єру, а у нападника саудівського Аль-Насра – 763. Всього за кар'єру Мессі забив 874 голи (110 з пенальті) у 1114 матчах, а у Роналду – 938 (175 з пенальті) у 1281 матчі. Інформація надана порталом athlonsports.com.