Павло Василенко

Ліонель Мессі продовжує викликати великий інтерес, про що свідчить артефакт, пов'язаний із зіркою, який був проданий за велику суму.

Професійна кар'єра Мессі триває понад 20 років. 38-річний аргентинець довгий час виступав за Барселону, потім за ПСЖ, а зараз грає за Інтер Маямі.

За цей час зірковий форвард забив безліч блискучих голів, деякі з яких вже увійшли до історії, включаючи гол у ворота Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів 2009 року.

Через роки Мессі назвав цей гол своїм найулюбленішим.

«Важко вибрати один, їх було так багато. Цей гол – мій найулюбленіший. Він був найкрасивішим і найособливішим. Я забив головою і дуже високо підстрибнув, що я роблю рідко», – зізнався аргентинець.

Тепер завдання відтворити цей хіт випало художнику Рефіку Анадолю. Використовуючи машинне навчання та штучний інтелект, він створив космічний цифровий арт-проект.

Використовуючи кінетичну візуалізацію та біометричні дані, Анадоль перетворив гол на восьмихвилинне видовище. Сам Мессі вперше побачив свій гол з іншого боку.

«Я вважаю, що ефект приголомшливий. Сподіваюся, він допоможе багатьом», – сказав 38-річний художник.

Незабаром після цього робота була представлена на аукціоні Christie's у Нью-Йорку.

Там же картину продали на аукціоні. Вона була продана невідомому покупцеві за 1,87 мільйона доларів. Усі виручені кошти будуть направлені у фонд Inter Miami Foundation, партнер ЮНІСЕФ.

Мессі проводить фантастичний сезон в Інтер Маямі, забивши 18 голів і віддавши сім гольових передач у 18 матчах цього сезону. Його контракт з клубом діє до кінця року.