Мессі «продали» за приголомшу суму
Картина продана за солідні гроші
26 хвилин тому
Ліонель Мессі продовжує викликати великий інтерес, про що свідчить артефакт, пов'язаний із зіркою, який був проданий за велику суму.
Професійна кар'єра Мессі триває понад 20 років. 38-річний аргентинець довгий час виступав за Барселону, потім за ПСЖ, а зараз грає за Інтер Маямі.
За цей час зірковий форвард забив безліч блискучих голів, деякі з яких вже увійшли до історії, включаючи гол у ворота Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів 2009 року.
Через роки Мессі назвав цей гол своїм найулюбленішим.
«Важко вибрати один, їх було так багато. Цей гол – мій найулюбленіший. Він був найкрасивішим і найособливішим. Я забив головою і дуже високо підстрибнув, що я роблю рідко», – зізнався аргентинець.
Тепер завдання відтворити цей хіт випало художнику Рефіку Анадолю. Використовуючи машинне навчання та штучний інтелект, він створив космічний цифровий арт-проект.
Використовуючи кінетичну візуалізацію та біометричні дані, Анадоль перетворив гол на восьмихвилинне видовище. Сам Мессі вперше побачив свій гол з іншого боку.
«Я вважаю, що ефект приголомшливий. Сподіваюся, він допоможе багатьом», – сказав 38-річний художник.
Незабаром після цього робота була представлена на аукціоні Christie's у Нью-Йорку.
Там же картину продали на аукціоні. Вона була продана невідомому покупцеві за 1,87 мільйона доларів. Усі виручені кошти будуть направлені у фонд Inter Miami Foundation, партнер ЮНІСЕФ.
Мессі проводить фантастичний сезон в Інтер Маямі, забивши 18 голів і віддавши сім гольових передач у 18 матчах цього сезону. Його контракт з клубом діє до кінця року.
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