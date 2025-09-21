Павло Василенко

Металіст 1925 на виїзді переміг СК Полтава з рахунком 2:0 у рамках шостого туру УПЛ.

Рахунок у матчі відкрив Євген Павлюк на 37-й хвилині, який влучним ударом головою з меж штрафного майданчика замкнув подачу з кутового від Владислава Калитвинцева.

Подвоїв перевагу харків'ян на 71-й хвилині Іван Литвиненко, завдавши влучного удару з-за меж штрафного майданчика після асиста Дениса Антюха.

Металіст піднявся на третє місце у таблиці УПЛ, набравши 11 очок. СК Полтава йде 13-м з чотирма заліковими балами.

УПЛ, 6-й тур

СК Полтава – Металіст 1925 – 0:2

Голи: Павлюк, 37, Литвиненко, 71.