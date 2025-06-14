Сьогодні вночі, 15 червня, о 3:00 відбудеться перший матч Клубного чемпіонату світу Аль-Ахлі - Інтер Майамі.

Матчі турніру проходитимуть на великих аренах, однак глядацька заповнюваність залишається невисокою. Наприклад, на гру 1/8 фіналу, яка відбудеться 28 червня в Шарлотті (стадіон вміщує 74 867 глядачів), очікується лише наполовину заповнені трибуни.

З метою підвищення відвідуваності ФІФА вирішила знизити вартість квитків. У Маямі студентам пропонували п’ять квитків за 20 доларів США на сьогоднішній матч Інтер Маямі – Аль-Ахлі. Для порівняння, під час грудневої жеребкування найдешевші місця коштували від 349 доларів. Багато вболівальників уже отримали часткове відшкодування.