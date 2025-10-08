Михайло Цирук

У пʼятницю, 10 жовтня, збірна України проведе третій поєдинок відбору на ЧС-2026 проти команди Ісландії. Після того як у матчах з Францією (0:2) та Азербайджаном (1:1) синьо-жовті здобули лише одне очко, завдання на цю, а також наступну гру максимально зрозуміле - лише три очки, а будь-які інші варіанти вважатимуться невдалими. Яких футболістів Сергій Ребров може обрати для виконання цього завдання - спробуємо розібратися далі.

Воротар: Анатолій Трубін (Бенфіка)

Як і у вересні, Анатолій Трубін майже гарантовано залишатиметься вибором номер один на останньому рубежі нашої команди. Трубін залишається основним голкіпером Бенфіки, тож особливих сумнівів щодо вибору Реброва на цю позицію, насправді, немає.

Лівий захисник: Віталій Миколенко (Евертон)

Не викликає сумнівів і кандидатура Віталія Миколенка як основного лівого захисника синьо-жовтих. Та й загалом коли Віталій здоровий, інші альтернативи на цю позицію зазвичай просто не розглядаються.

Центральні захисники: Микола Матвієнко (Шахтар) та Ілля Забарний (ПСЖ)

В основній парі центральних захисників збірної України за останні 5 років змінилася лише клубна прописка Забарного. Експериментувати з центральними захисниками у грі ж Францією ніхто точно не буде, тож Ребров, найімовірніше, зробить ставку на перевірених бійців. Навіть попри провальний матч Матвієнка проти ЛНЗ.

Правий захисник: Юхим Конопля (Шахтар)

Тут теж без особливих альтернатив, адже саме Конопля наразі видається найкращим варіантом на цю позицію. Тимчик травмований, тож вибору виконавців на цій позиції по суті немає.

Центральний півзахисник: Володимир Бражко (Динамо)

Для матчу, де українці, сподіваємося, розраховують атакувати, на позицію опорника потрібна якась більш креативна та витончена опція, ніж Іван Калюжний. Так, у Бражка, як і у всього Динамо, були проблеми в останніх матчах, але загалом після шаленого спаду в минулому сезоні він потрохи повернув свою форму. До того ж в останній грі проти ісландців за вихід на Євро-2024 грав саме Бражко, і тоді він провів досить непоганий поєдинок.

Центральний півзахисник: Руслан Маліновський (Дженоа)

Якби Єгор Ярмолюк з англійського Брентфорда не мав проблем зі здоровʼям, то цю позицію, найімовірніше, закрив би саме він. А так - доведеться шукати варіанти, одним з них може стати саме Руслан Маліновський, котрий на старті сезону стабільно грає за Дженоа. Саме він грав з Ісландією у фіналі плейоф відбору на Євро-2024, і знаючи консервативність Сергія Реброва, це також може стати аргументом на користь Руслана.

Центральний півзахисник: Георгій Судаков (Бенфіка)

Чи не єдиний, окрім дискваліфікованого Мудрика, недоторканний гравець групи атаки в команді Сергія Реброва також має бути в складі на гру. Судаков непогано розпочав свою карʼєру в лісабонській Бенфіці та загалом тримає рівень, залишаючись одним з лідерів національної команди

Правий вінгер: Назар Волошин (Динамо)

За відсутності травмованого Віктора Циганкова та Олександра Зубкова з вінгерів в розпорядженні Реброва залишилися Назаренко, Волошин, Гуцуляк та довикликаний Велетень. Більш реальним варіантом на правий фланг з цього переліку видається динамівець Волошин. Цього сезону він здобув своє місце в основі біло-синіх і вже відзначився пʼятьма забитими мʼячами цього сезону.

Лівий вінгер: Олексій Гуцуляк (Полісся)

Номінально лівий Назаренко також ще не має достатньої довіри тренерського штабу, аби розпочинати з перших хвилин такі матчі, тому, можливо, гратиме Гуцуляк. Його результативність в Поліссі на старті цього сезону зовсім не вражає, проте у збірній він уже не раз зʼявлявся на полі у важливі моменти, та навіть забивав важливий гол у ворота Бельгії у першому поєдинку плейоф Ліги націй.

Форвард: Артем Довбик (Рома)

Вибір на користь Артема Довбика може засвідчити, що тренерський штаб збірної України не хоче наступати на ті ж граблі, що в Азербайджані, та випускати проти високої, атлетичної команди, у матчі з якою доведеться багато битися та боротися, не надто габаритного Ваната. До того ж Довбик останнім часом почав грати трохи частіше і нещодавно забив перший гол у сезоні, тож знайти певні аргументи саме на його користь справді можна.

