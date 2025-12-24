Міністр молоді та спорту України зробив заяву щодо Забарного та Сафонова в ПСЖ
Матвій Бідний звернувся до керівництва парижан
близько 1 години тому
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловився про виступи Іллі Забарного у ПСЖ, де він грає разом із російським воротарем Матвієм Сафоновим. За його словами, паризький клуб має вирішити цю ситуацію, оскільки вона викликає лише незручності.
«Я не знаю, що відбувається всередині клубу, але ясно, що там повинні це владнати, тому що це нікому не приносить задоволення. Керівництву ПСЖ необхідно зрозуміти ставлення наших спортсменів. Однак це великий клуб з історією, і я думаю, що його керівники знають, що роблять», – наводить слова Бідного L'Équipe.
