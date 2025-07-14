Мілан підписав контракт з ексгравцем Реала Лукою Модричем, повідомляє офіційний сайт клубу.

40-річний ветеран підписав угоду за схемою 1+1. У новому клубі володар Золотого м'яча-2018 гратиме під номером 14.

Свого часу Модрич публічно говорив про те, що в дитинстві бачив себе футболістом Мілана, спостерігаючи за грою свого кумира Звонимира Бобана.

Модрич за 13 років в Реалі провів 597 офіційних матчів, відзначився 43 голами та 95 результативними передачами, ставши найуспішнішим гравцем в історії іспанського клубу з 28 трофеями: Ліга чемпіонів (6), КЧС (5), Міжконтинентальний кубок (1), Суперкубок УЄФА (4), чемпіон Іспанії (4), Кубок Іспанії (2) і Суперкубок (5).

Незвичайний жест Модріча. Талант Реала ніколи не забуде цей момент.