Молодіжна збірна України оголосила стартовий склад на перший матч на Євро-2025. Який рахунок після першого тайму?
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38 хвилин тому
Фото: УАФ
Молодіжна збірна України стартує на чемпіонаті Європи-2025. Суперником синьо-жовтих буде команда Данії.
Головний тренер збірної України Унаї Мельгоса оголосив стартовий склад команди на цей матч. Після першого тайму синьо-жовті перемагають з рахунком 1:0. На 22-й хвилині відзначився Назар Волошин.
У плей-офф змагання, а саме до 1/4 фіналу, вийдуть дві найкращі збірні квартету.
Розклад матчів збірної України на молодіжному Євро-2025
1-й тур, 12 червня. 19:00: Україна – Данія
2-й тур, 15 червня. 19:00 Фінляндія – Україна
3-й тур, 18 червня. 19:00: Нідерланди – Україна
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