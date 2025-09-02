Сергій Стаднюк

Молодіжна збірна України розпочала підготовку до стартового матчу відбору Євро-2027 (U-21) проти команди Литви. Поєдинок відбудеться 5 вересня в Друскінінкаї на стадіоні ЛСК «Друскінінкай Стедіум». Про це інформує пресслужба Української асоціації футболу.

Після тривалої подорожі через польські міста Хелм і Варшава команда прибула літаком до Вільнюса, звідки автобусом дісталася Маріямполе. Тренування збірна проводить під керівництвом головного тренера команди Унаї Мельгоси на місцевій арені «Судува», що є домашнім стадіоном однойменного литовського клубу.

🇺🇦 Склад молодіжної збірної України

🧤 Воротарі: Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), Ілля Попович (Кішварда, Угорщина), Іван Пахолюк (Колос Ковалівка).

🛡 Захисники: Ілля Крупський (Металіст 1925 Харків), В’ячеслав Кульбачук (Дебрецен, Угорщина), Микола Киричок (Карпати Львів), Андрій Кітела, Віталій Холод (обидва – Рух Львів), Микола Огарков (Олександрія), Сергій Корнійчук (Полісся Житомир), Данієль Вернаттус (Металіст Харків).

🧠 Півзахисники: Олег Федор, Артур Шах (обидва – Карпати Львів), Роман Саленко (Зоря Луганськ), Рамік Гаджиєв (Металіст 1925 Харків), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія).

🎯 Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг, Німеччина), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Пищур (Дьйор, Угорщина).

🗓 Календар матчів збірної України групи Н у відборі Євро-2027 (U-21)

05.09.2025. Литва — Україна

10.10.2025. Україна — Угорщина

14.10.2025. Хорватія — Україна

14.11.2025. Туреччина — Україна

27.03.2026. Україна — Литва

31.03.2026. Угорщина — Україна

26.09.2026. Україна — Туреччина

02.10.2026. Україна — Хорватія

