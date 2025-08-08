Лондонський Челсі представив список ігрових номерів команди на сезон 2025/26, опублікувавши його на офіційному сайті клубу.

У переліку відсутній український вінгер Михайло Мудрик, який опинився у центрі допінгового скандалу. Його колишній номер 10 ще минулого сезону перейшов до одного з лідерів лондонців Коулу Палмеру.

Проте, незважаючи на невизначені терміни дискваліфікації, Мудрик все ж таки включений у заявку Челсі на новий сезон АПЛ.

У кампанії 2024/25 до відсторонення від футболу українець встиг провести 15 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та п'ятьма результативними передачами.