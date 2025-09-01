Павло Василенко

Дискваліфікованому вінгеру Челсі Михайлу Мудрику винесли заборону водіння за неодноразове порушення правил дорожнього руху Великобританії.

24-річний український гравець не грав за синіх із грудня минулого року, коли його звинуватили у позитивному результаті тесту на заборонену речовину.

У червні Мудрику було пред'явлено звинувачення у порушенні антидопінгових правил, внаслідок чого його футбольна кар'єра опинилася під питанням, доки він чекає на результати розслідування ФА.

Але за цей час він отримав шестимісячну заборону на керування за низку порушень правил дорожнього руху, кульмінацією яких став штраф за перевищення швидкості на своєму автомобілі BMW M8.

Минулого місяця в магістратському суді Лавендер-Хілл Мудрик було позбавлено права керувати транспортним засобом за рішенням мирових суддів, оскільки за 18 місяців він нагромадив 13 штрафних балів, повідомляє Standard.

Мудрик, який направив замість себе на судове засідання адвоката, також оштрафований на 660 фунтів стерлінгів, зобов'язаний виплатити 130 фунтів стерлінгів судових витрат і виплатити компенсацію жертві у розмірі 266 фунтів стерлінгів.