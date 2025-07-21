Півзахисник збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик став одним із зіркових гостей реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, що відбувся на легендарному стадіоні Вемблі.

Українські вболівальники, помітивши Мудрика, привітали його вигуком Слава Україні, однак футболіст не зреагував і пройшов повз, вдаючи, що не почув звернення. Відповідний момент потрапив на відео, яке опублікували на TikTok-каналі golubev_001.

Автор ролика прокоментував ситуацію словами:

Коротше, Мудрик, тільки респект. Нічого особистого, але можна було хоча б повернутись і сказати Героям слава.

Окрім Мудрика, на поєдинку були присутні й інші відомі українські спортсмени — легендарний Андрій Шевченко, голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін та захисник Борнмута Ілля Забарний.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув переконливу перемогу, нокаутувавши британця в п’ятому раунді.