Павло Василенко

Кілька тижнів тому в Барселоні було відкрито новий мурал із зображенням Ламіна Ямаля. Поряд із зображенням футболіста, одягненого в костюм Супермена, з'явилося дуже незвичайне доповнення.

13 липня Ламіну Ямалю виповнилося 18 років. З цієї нагоди місцевий вуличний художник зобразив юну зірку Барселони в костюмі супергероя.

Однак, через три тижні після створення мурал вже не виглядає так само. Іспанський журналіст Еду Поло опублікував дивовижну фотографію в Instagram разом із коротким підписом.

«Якийсь жартівник зіпсував мурал Ламіна Ямаля. Цього разу це не підробка і не робота штучного інтелекту, я просто зробив фото», – написав він.

Ямаль більше не єдиний персонаж, зображений на стіні, пофарбованій у червоний колір. Поряд із ним намальовано сім гномів з казки «Білосніжка».

Ktoś postanowił dodać do muralu Lamine Yamala siedmiu krasnoludków z bajki o Królewnie Śnieżce, nawiązując w ten sposób do obecności osób niskorosłych na urodzinach piłkarza. [@EduPolo] (2️⃣) pic.twitter.com/5ZSvclGLvF — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 4, 2025

Додавання цих персонажів пов'язане зі суперечкою навколо вечірки з нагоди дня народження футболіста, на якій нібито були присутні невисокі люди, найняті для розважальних цілей.

Ямаль – зірковий гравець Барселони. У 35 матчах Ла Ліги минулого сезону він забив дев'ять голів і віддав 13 результативних передач за каталонців. У травні він підписав новий контракт, який пов'язує його з його нинішнім клубом до середини червня 2031 року.