Мурал із зображенням Ямаля був пошкоджений. Він з'явився лише три тижні тому
Відомі подробиці
близько 2 годин тому
Кілька тижнів тому в Барселоні було відкрито новий мурал із зображенням Ламіна Ямаля. Поряд із зображенням футболіста, одягненого в костюм Супермена, з'явилося дуже незвичайне доповнення.
13 липня Ламіну Ямалю виповнилося 18 років. З цієї нагоди місцевий вуличний художник зобразив юну зірку Барселони в костюмі супергероя.
Однак, через три тижні після створення мурал вже не виглядає так само. Іспанський журналіст Еду Поло опублікував дивовижну фотографію в Instagram разом із коротким підписом.
«Якийсь жартівник зіпсував мурал Ламіна Ямаля. Цього разу це не підробка і не робота штучного інтелекту, я просто зробив фото», – написав він.
Ямаль більше не єдиний персонаж, зображений на стіні, пофарбованій у червоний колір. Поряд із ним намальовано сім гномів з казки «Білосніжка».
Додавання цих персонажів пов'язане зі суперечкою навколо вечірки з нагоди дня народження футболіста, на якій нібито були присутні невисокі люди, найняті для розважальних цілей.
Ямаль – зірковий гравець Барселони. У 35 матчах Ла Ліги минулого сезону він забив дев'ять голів і віддав 13 результативних передач за каталонців. У травні він підписав новий контракт, який пов'язує його з його нинішнім клубом до середини червня 2031 року.
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