Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко розповів, чому форвард Нюрнберга Артем Степанов не зміг приєднатися до команди перед від’їздом на чемпіонат світу в Чилі.

– Є певні хвилювання з приводу того, що деякі клуби не відпускають гравців. Нам вже прийшло остаточне підтвердження по Артему Степанову. На жаль, клуб не дозволив йому їхати. Артем хотів і він був дуже мотивований. Ми спілкувались зі спортивним директором, з тренером, але клуб не дозволив.

Річ навіть не в датах ФІФА. Чемпіонат триває місяць – і він ніколи не проходить в дати ФІФА. Він частково їх охоплює, але все одно частина чемпіонату виходить за ці межі. Здається, весь час він проходив влітку під час відпусток.

А зараз його проводять восени, коли команди грають свої найважливіші ігри. Тому, звісно, що багато клубів не будуть відпускати своїх гравців, – сказав Михайленко в інтерв’ю ua.tribuna.com.