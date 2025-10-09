Віталій Миколенко, який пропустив початок відбіркового циклу на чемпіонат світу через травму, поділився своїми враженнями щодо ситуації всередині збірної України.

Захисник також торкнувся тем відповідальності та тиску, з якими стикаються гравці національної команди.

«Є фаворит – це Франція. Це і так зрозуміло. І три команди. З Азербайджаном ми зіграли 1:1 на виїзді і зараз ці 4 матчі – в кожному нам потрібно вигравати. Ісландія і Азербайджан – це матчі з конкурентами за друге місце, які ми маємо вигравати. Тільки так.

У збірній, напевно, ще більше тиску, тому що не так багато часу на підготовку. Кожен приїздить у різному стані, багато травм у нас зараз. Ти відчуваєш тиск завжди у збірній. Коли ти граєш товариські матчі, він менший, але він є, тому що тобі потрібно показувати хороший футбол і вигравати матчі.

А коли ти граєш матчі відбору, від яких залежить подальше майбутнє, вихід на чемпіонат світу чи Європи, то, звісно, це великий тиск. Ти граєш за свою країну та робиш все від себе можливе. Деколи не виходить, це життя», – сказав Миколенко для ВЗБІРНА.