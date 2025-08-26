Сергій Стаднюк

Останні чотири учасники Ліги чемпіонів визначаться у середу, 27 серпня. Завершаться двохматчеві протистояння шляху представників ліг та шляху чемпіонів.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін зіграє у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації головного єврокубка проти Фенербахче. Ані португальська, ані турецька команда не має переваги після першої гри. А отже, на гравця покладено велику відповідальність.

Я поставлю на Самуела Соареша, коли буду вважати це за потрібне… Я бачу його так само, як і будь-якого іншого гравця. Він перебуває на дуже високому рівні, ми продовжуємо роботу, яку ведемо із Самуелем, але для мене все очевидно: з Фенербахче зіграє Трубін. Самуел вийде тоді, коли потрібно. Бруну Лаже головний тренер Бенфіки

В інших матчах ігрового дня Карабах прийме Ференцварош. Невеликим фаворитом протистояння вважалися угорці, проте після домашніх 1:3 їх шанси мізерні. Із таким самим рахунком Брюгге переміг Рейнджерс. Шотландцям доведеться викластися по повній, аби відіграти це відставання. А найбільшою буде інтрига у протистоянні Копенгагена та Базеля (1:1 – перша гра).

22:00 | Копенгаген – Базель. Пряма трансляція

Баварія слідом за іншим учасником цьогорічного Суперкубка Німеччини, Штутгартом, стартує у національному кубку. Мюнхенці розпочнуть свій шлях із протистояння 1/32 фіналу з представником третьої Бундесліги Веєном.

У матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед зіграє на виїзді проти Грімсбі. Суперник «червоних дияволів» представляє четвертий за силою дивізіон.

22:00 | Грімсбі – Манчестер Юнайтед. Пряма трансляція

У шостому турі іспанської Ла Ліги Сельта прийме Реал Бетис. Ні, чемпіонат не розпочався у липні. Просто матч було перенесено на більш ранню дату.