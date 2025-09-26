Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк розповів, як вдалося переманити гравців із Брезилії та Іспанії до вчорашнього учасника Першої ліги.

Щодо гравців з Іспанії та Бразилії, ми розглядали ринок вільних агентів. Для мене було основним критерієм якісна робота з м'ячем. В нашому футболі є проблема з цим. Ви можете назвати когось з українських гравців, хто має високий відсоток обіграшів?

Їх можна порахувати на пальцях однієї руки. У нас це робив Ваня Бендера, який зараз на травмі. Я завжди кажу своїм хлопцям – не бійтесь йти в обіграші. Раз-два не пройде, а на третій може і пройти. Гра один в один, на мій погляд, наша слабка ланка на сьогодні.

Чому в нас проблема з креативними гравцями? Все в комплексі. Щось одне виокремити складно. Тут і психологія і вимоги тренерів, які просили шукати передачі і ти не можеш себе змусити знайти цей ритм.

Іспанці в нас пройшли перегляд, дізнались ситуацію на місці. Тривоги є, але більш-менш спокійно. Потім долучився Себеріо і він вже до нас їхав, розуміючи, що у хлопців все в порядку. Джованні спілкувався з бразильцями Шахтаря. Запросивши чотирьох хлопців з однаковим менталітетом, ми сподіваємося, що це допоможе їм швидше інтегруватись в наш побут і футбол зокрема.

Ми не можемо вимагати від них повного розуміння наших вимог. Наші хлопці класно допомагають їм освоїтись. Необхідно трошки почекати і вони швидко відчують себе у своїй тарілці.

Наш третій воротар Гліб Бушняк володіє іспанською. Хлопці так само непогано володіють англійською. З Джованні складніше, але йому з іспаномовними легше комунікувати. Іспанці допомагають мені з Джованні, перекладаючи з англійської. Доходило до жартів, що я з Джованні індивідуально спілкувався трьома різними мовами 😊, – розповів Нагорняк в інтерв'ю «Українському футболу».