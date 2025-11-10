Наполі через втрату лідерства змусив Конте лютувати
Чемпіон забуксував в Болоньї
22 хвилини тому
Болонья в рамках 11 туру Серії А приймала чемпіона Італії Наполі. Зустріч на «Ренато Даль’Ара» завершилась з рахунком 2:0.
Команда Антоніо Конте двічі пропустила по перерві. Перемогу господарям забезпечили точні удари Даллінги та Лукумі.
Осічка Наполі дала можливість Болоньї наблизитись в турнірці, загостривши боротьбу за Скудетто між Інтером, Ромою та Міланом.
Серія А. 11 тур
Болонья - Наполі 2:0
Голи: Даллінга, 50, Лукумі, 66
