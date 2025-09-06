Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT пояснив, чому хавбека Олександра Зінченка викликали до лав «синьо-жовтих» на матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції й Азербайджану.

Так, у нього не було практики в офіційних матчах. Якби Зінченко розумів, що не зможе бути корисним, то він би повідомив тренерський штаб, що на нього краще не розраховувати. Ми знаємо професійне ставлення Зіни до справи.

Як би ти не хотів, не тренувався, все одно мотивація поступово тухне. Як показує приклад Шапаренка або Бражка. Якщо за Миколою приходили турки – варто було погоджуватись. Зміна обстановки могла допомогти повернутись на рівень до травми. На щастя, Динамо та Шахтар вгамували таланти, відпустивши Ваната і Судакова за прийнятну суму.