Павло Василенко

Сьогодні у Дніпрі спецпідрозділ КОРД Національної поліції відвідав центральний офіс А-Банку, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Як стало відомо з коментарів працівників відділення, сьогодні зранку до установи прибув правоохоронці, які виконували службові завдання.

За попередньою інформацією, візит силовиків був раптовим. Які саме дії проводили правоохоронці та чи пов’язані вони з діяльністю банку – наразі офіційно не повідомляється.

Подробиці з’ясовуються, а офіційна позиція правоохоронних органів поки не оприлюднена. А-Банк належить родині братів Суркісів і є титульним спонсором Динамо.

