Збірна України U-20 у матчі 3 туру ЧС-2025 проти Парагваю (3 жовтня) не зможе розраховувати на півзахисника Монреаля Геннадія Синчука.

19-річний футболіст отримав жовту картку в минулому поєдинку з Панамою (1:1), яка стала для нього другою на Мундіалі.

Синчук у двох матчах ЧС-2025 відзначився двома голами.

Збірна України набрала 4 очки у групі B і за додатковими показниками зберігає лідерство у квартеті.

