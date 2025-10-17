Захисник Металіста 1925 Ілля Крупський в ефірі УПЛ ТБ назвав причину, з якої пропустив матч молодіжної збірної України у кваліфікації на Євро-2027 (U-21) проти Хорватії (0:1).

На жаль, перед грою я трішки недобре почувався. Було запаморочення, але зараз уже все добре. На жаль, не зміг допомогти команді, я дуже цього хотів. Та ні, нічого серйозного, не травма, слава Богу, просто не міг дати свої сто відсотків, тому вирішили, що так буде краще. Якщо я не можу допомогти так, то допоможу вже всередині команди. На жаль, вийшло, як вийшло.

Передача досвіду більш молодим партнерам? Та ми ще перед Угорщиною разом сиділи, розмовляли. Ми говорили, що це велика відповідальність – представляти свою країну на міжнародному рівні. Тим паче, зараз є всі шанси потрапити на чемпіонат Європи. Група така, що можемо зі всіма грати та перемагати.

Найголовніший посил був у тому, щоб у кожному матчі виходити й забирати свої очки, які для нас дуже важливі. Ми знали, що з угорцями буде непростий матч, що це команда яка буде боротися до кінця і не буде віддавати жоден клаптик поля.

Тому ми так налаштовувалися, але пропустили такі м’ячі, які не повинні були пропускати, прикро за це. Не маємо так пропускати. Дуже просто 3 м’ячі забили, і як нам важко давалися м’ячі, які ми забивали. Ми швиденько зробили аналіз і думали, що на Хорватію вже вийдемо більш впевненими. На жаль, так не вийшло.