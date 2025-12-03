Захисник Барселони Рональд Араухо не зможе допомогти каталонській команді в найближчих поєдинках. Як повідомляє Transfermarkt, причиною недоступності футболіста зазначено депресивний стан. Офіційні терміни його відновлення наразі невідомі.

Раніше іспанські медіа інформували, що Араухо звернувся до керівництва клубу з проханням про додаткову відпустку, аби відновити психологічний баланс. Барселона поставилася до прохання гравця з розумінням.

На сторінці футболіста на Transfermarkt у розділі травм причиною його відсутності також зазначена депресія.

Поєдинок Барселони проти Олімпіакоса, запланований на вівторок, 9 грудня, Араухо все одно не зіграв би — його відсторонили через дискваліфікацію за червону картку у грі проти Челсі.

У нинішньому сезоні уругвайський центрбек провів 15 матчів у всіх турнірах та забив два голи.