Павло Василенко

ХSPORT напередодні поєдинку оцінив суперника синьо-жовтих, проаналізувавши їхні виступи на цьому Євро.

Після поразки від Данії збірна Нідерландів до 21 року ризикує швидко закінчити виступ на чемпіонаті Європи в Словаччині. Хоча нідерландці і входять до числа фаворитів турніру, вони набрали лише одне очко у своїх перших двох іграх. Їхнє становище складне – їм доведеться зустрітися у вирішальному матчі групового етапу Євро-2025, а також їм доведеться стежити за поєдинком Данія – Фінляндія, який проходитиме паралельно.

Збірна Нідерландів приїхала до Словаччини як один з фаворитів турніру, що було виправдано їх результатами та силою складу.

Нідерландська команда пройшла кваліфікацію, не втративши жодного очка. Нинішній склад ніколи не знав гіркоти поразки у цій віковій групі – 10 перемог у 10 матчах. Востаннє вони програвали у півфіналі чемпіонату Європи 2021 року!

За чотири роки без поразок збірна Нідерландів до 21 року видала серію з 18 перемог та 6 нічиїх.

З командною вартістю, що перевищує 222 млн. євро, Нідерланди є явним королем Групи D на Євро-2025 U21. У них є три гравці у топ-15 найдорожчих гравців всього чемпіонату, включаючи захисника Аякса Йоррела Хато за 35 млн євро.

Однак одна річ прогнози на папері, а інша – реальність. У Нідерландів лише одне очко після двох турів. Аутсайдер групи D– збірна Фінляндії – міг уперше за багато років обіграти «помаранчевих», але у компенсований час підопічним Міхаеля Райцигера вдалося відігратися – 2:2. Датчани взагалі зуміли перемогти нідерландців з рахунком 2:1.

«Ситуація складна, але ми все ще маємо шанс. Я вірю, що ми пройдемо до наступного раунду, повернемося у свою гру і знову заб'ємо багато м’ячів», – сказав тренер збірної Нідерландів U21 щодо турнірної ситуації у групі.

Ключ до успіху, каже Райцигер, – найкраща реалізація моментів і погляд на статистику доводить його правоту. Нідерландці завдали 28 ударів у матчі з датчанами, 10 з яких припали до площини. У них було 64 відсотки володіння м'ячем та xG 2,92.

Маючи у своєму активі одне очко, команда колишнього захисника Мілана та Барселони неодмінно повинна обіграти Україну, щоб пройти далі. Водночас вони стежитимуть за розвитком подій у паралельній дуелі між Данією та Фінляндією.

«Звичайно ми знаємо, що це наш останній шанс. Ми повинні мати свіжий розум, ми зробили висновки з того, що було, і вже дивимося вперед. Ми повинні бути готові», – наголосив Райцигер.

Про вражаючу чотирирічну серію без поразок, яка завершилася в неділю, він сказав:

«Я думаю, що команда робить дуже хорошу роботу. Пройшло багато часу з моменту останньої поразки, що показує рівень наших гравців».

Перші два групові матчі виявили недоліки селекційної політики Райцигера. Тренер молодіжної збірної Нідерландів здебільшого робив свій вибір із лояльності та вибирав футболістів, які відіграли важливу роль у відборі на чемпіонат Європи. Проте відбірковий турнір до чемпіонату Європи закінчився 14 жовтня минулого року, а вісім місяців у футболі – це ціла вічність. За цей час з гравцями молодіжної збірної Нідерландів сталося багато як позитивного, так і не дуже.

Фото: Getty Images

Той факт, що такі гравці, як Юрі Регер та Анасс Салах-Еддін, після переходу в інші клуби практично не грали, не завадив Райцигеру вибрати їх до складу. Спочатку він також хотів взяти з собою Дірка Пропера з НЕК Неймегена та Юрі Баса з Аякса після їх травм, але вони виявилися недостатньо готовими, після чого Райцигер все ж таки викликав Лучано Валенте та Вутера Гоеса, двох гравців, які провели гарну другу половину сезону.

Те, що поточна форма та ігровий ритм є факторами, які не можна недооцінювати у турнірному футболі, видно і на прикладі нападаючого Ноа Огайо. Завдяки своїм голам у відбіркових матчах чемпіонату Європи нападник Утрехта був включений до складу, але він не провів вдалу другу половину сезону. Огайо не вдалося перейти у ПСВ, і в Утрехті він в основному сидів на лаві запасних за Себастьєном Алле. Це позначається на формі та гостроті. Огайо мав три чудові моменти в матчі з датчанами, але тричі промахнувся.

Втрачені моменти – не єдина нестача нідерландців на цьому чемпіонаті Європи. Як і в матчі з Фінляндією, проти Данії було багато неакуратних дій з м'ячем, в основному з боку досвідчених гравців, таких як Йоррел Хато, Девайн Ренч та Іан Матсен. Крім того, підопічні Райцигера були дуже вразливі в обороні проти Данії.

Багато позицій та гравців молодіжної збірної Нідерландів перед матчем з Україною під питанням. Це не стосується Робіна Руфса. Воротар НЕК Неймегена замінює травмованого Рома-Джейдена Овусу-Одуро, і робить це впевнено, незважаючи на те, що він уже пропустив чотири м'ячі. Тому він знову буде у воротах у середу увечері.

Капітан Девайн Ренч знову вийде на поле праворуч. У той час як Раян Фламінго був поряд з ним у центрі оборони у збірних різних вікових груп, цього, швидше за все, не буде у випадку з Україною. Райцигер має на увазі іншу роль для гравця ПСВ і, схоже, обире центрального захисника Мідлсбро Рава ван ден Берга поруч з лівим центральним захисником Йоррелом Хато. Черговим лівим захисником, схоже, буде Іан Матсен, який прагнутиме реабілітуватися за свої два невдалі виступи.

Далі півзахист. На позиції, що широко обговорюється, номер 6, схоже, буде Фламінго. Гравець ПСВ грав на цій позиції свого часу в Утрехті, але вже давно цього не робив. Середню лінію доповнять півзахисник Aякса Кеннет Тейлор та креативний Лучано Валенте з Гронінгена.

Лівим вінгером буде Рюбен ван Боммел. Син Марка був, мабуть, найнебезпечнішим гравцем комади проти Данії. Центрального нападаючого Райцигер, швидше за все, знову вибере Ноа Огайо. Нападник Утрехта втратив багато моментів проти данців, але має довіру тренера. Нарешті, Ернест Поку може підготуватися до стартового місця як правий вінгер.

Очікуваний склад збірної Нідерландів: Руфс – Ренч, Ван ден Берг, Хато, Матсен – Фламінго, Валенте, Тейлор – Поку, Огайо, Ван Боммел.

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