Спортивний директор Панатінаїкоса Янніс Пападімітріу наполягає на запрошенні головного тренера збірної Украни Сергія Реброва працювати в Афіни.

Окрім 51-річного фахівця грецький суперклуб робив пропозицію двом фахівцям з Німеччини - Рогеру Шмідту та Ральфу Хазенхюттлю.

Обидва наставники не воліли заходити в проект через провалений старт, завищенні очікування та неможливість підсилитись до зими, повідомляє журналіст Евангелос Міхос.

Також повідомлялося, що Панатінаїкос може залишити на чолі команди Христоса Контіса, який підхопив команду після звільнення Руя Віторії.

Сам Ребров готовий повернутись в клубний футбол, якщо домовиться з УАФ про можливість суміщення або дочасного розриву контракту на батьківщині.

Контракт Реброва з УАФ розрахований до літа наступного року. Тим часом збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026 невдало: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1).