Сергій Стаднюк

У шостому турі англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем у рідних стінах зіграв унічию з Вулвергемптоном.

Жоау Пальїнья врятував очко для своєї команди. Здавалося, що гольовий удар Сантьяго Буено на 54-й хвилині принесе гостям перемогу, але вже на четвертій компенсованій хвилині португалець завдав точного удару з-за меж штрафного, встановивши фінальний рахунок 1:1.

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі з кількома яскравими моментами — Джонстон здійснив дивовижний сейв після удару Кудуса, а сам ганський вінгер був у центрі кількох атак, зокрема забив ефектний м’яч, скасований через офсайд. У другій половині «вовки» використали помилку після стандарту й вийшли вперед завдяки Буено. Господарі довго не могли створити реальних моментів, але в компенсований час завдяки комбінації Тела й Сарра м’яч потрапив до Пальїньї, і португалець холоднокровно пробив у кут, подарувавши команді нічию.

Тоттенгем набрав 11 очок і не зміг скоротити відставання від лідера Ліверпуля на відстань у два бали. Вулвергемптон направ перший пункт до свого активу.

АПЛ, шостий тур

Тоттенгем – Вулвергемптон 1:1

Голи: Пальїнья, 90+4 – С. Буено, 54

Тоттенгем: Вікаріо, Спенс (Порро, 63), Ромеро, ванд де Вен, Удоджі (Тель, 84), Палінья, Бентанкур (Джонсон, 62), Кудус, Берґвалл (Сарр, 78), Сімонс (Одобер, 78), Рішарлісон

Вулвергемптон: Джонстон, Доерті (Аґбаду, 46), С. Буено, Крейчі, Мунетсі, Андре, Ґомеш (Белльґар, 63), У. Буену, Аріас, Хван (Чачуа, 46), Ларсен (Арокодаре, 84)

Попередження: Сімонс, 32, Берґвалл, 65, Пальїнья, 90+4 – Доерті, 35), Ґомеш, 39