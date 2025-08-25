Немйар отримав травму на тренуванні у Сантосі
Форвард ризикує пропустити відбіркові матчі ЧС-2026
22 хвилини тому
Неймар / фото - Google
Зірковий нападник Неймар отримав ушкодження під час тренування у Сантосі. Клуб повідомив про травму Конфедерацію футболу Бразилії, повідомляє Globo.
Через це бразильського форварда можуть не викликати на найближчі матчі збірної проти Чилі та Болівії, які заплановані на 4 і 9 вересня відповідно.
Нагадаємо, що останній раз Неймар грав за національну команду восени 2023 року, коли отримав травму хрестоподібних зв’язок у зустрічі з Уругваєм.
Раніше, Сантос з Неймаром зазнав поразки від Васко да Гама з рахунком 6:0.
Поділитись