Зірковий нападник Неймар отримав ушкодження під час тренування у Сантосі. Клуб повідомив про травму Конфедерацію футболу Бразилії, повідомляє Globo.

Через це бразильського форварда можуть не викликати на найближчі матчі збірної проти Чилі та Болівії, які заплановані на 4 і 9 вересня відповідно.

Нагадаємо, що останній раз Неймар грав за національну команду восени 2023 року, коли отримав травму хрестоподібних зв’язок у зустрічі з Уругваєм.

Раніше, Сантос з Неймаром зазнав поразки від Васко да Гама з рахунком 6:0.