Вже завтра, 31 липня, Олександрія проведе матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА 2025/26 проти сербського Партизана. Тренер Кирило Нестеренко відповів на запитання перед грою.

Команда прилетіла в Белград в настрої, з бажанням взяти необхідний для нас результат.

Після першої гри проти Партизана ми зробили висновки, які стосуються більш тактичних дій нашого суперника. І ні для кого не секрет, що Партизану вдалося забити два м’ячі в перехідних фазах. Для нас це дуже важливий урок. І це потрібно виправити у другому матчі, і зробити все можливе, щоб досягти результату.

У Партизана буде сильна підтримка вболівальників на трибунах. І ми готові до цього. Так, до цього дуже важко підготуватися, але ми розмовляли з гравцями, показували відео, мотивували їх психологічно, і перш за все — треба бути готовими фізично до цього протистояння. Дуже багато буде єдиноборств. І вважаю, що наша команда готова до цього.

Зміни в стартовому складі завжди слід очікувати, тому що це футбол. Ми готуємося від гри до гри. У нас також є деякі тактичні моменти, і стосовно цього ми підбираємо і склад, і стратегію на матч. Але, хай це буде невеличка таємниця… Подивитеся на склад завтра перед матчем.