Сергій Стаднюк

У третьому турі групового етапу Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна Німеччини переграла Англію.

Уже на третій хвилині Кнауфф відкрив рахунок, а через півгодини Вайпер подвоїв перевагу. Англійці відповіли лише наприкінці гри, коли Скотт скоротив відставання, але врятувати матч команда «Трьох левів» уже не зуміла.

У паралельному поєдинку групи Чехія переграла Словенію з рахунком 2:0, завдяки голам Філи та Сейка. Їх було оформлено вже після перерви. Таким чином, словенці втратили навіть примарні шанси на плей-оф.

Молодіжна збірна Німеччини із максимальним результатом у групі B та вийшла до чвертьфіналу Євро-2025. До неї приєдналася Англія (4). Чехія (3) та Словенія (1) залишили турнір.

Євро-2025 (U-21). Група B, третій тур

Англія – Німеччина 1:2

Голи: Скотт, 76 – Кнауфф, 3, Вайпер, 33

Словенія – Чехія 0:2

Голи: Філа, 48, Сейк, 59

Раніше молодіжна збірна України програла Нідерландам (0:2) і вилетіла з Євро-2025.