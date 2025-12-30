Ноттінгем Форест ініціював офіційний запит щодо прослуховування переговорів суддівської бригади VAR після поєдинку англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Сіті, який відбувся 27 грудня та завершився поразкою лісників з рахунком 1:2.

У клубі залишилися незадоволені роботою головного арбітра зустрічі Роба Джонса, повідомляє BBC. Керівництво Ноттінгем Форест серйозно розглядає можливість подання формальної скарги на суддівство.

З відповідним зверненням клуб звернувся до Професійної асоціації арбітрів матчів PGMOL, попросивши надати доступ до переговорів між арбітрами на полі та командою відеоасистентів.

Головний тренер команди Шон Дайч переконаний, що вирішальний гол Раяна Шеркі на 83-й хвилині мав бути скасований через фол на Моргані Гіббс-Вайті. Також наставник вважає, що після перерви арбітр повинен був показати захиснику Манчестер Сіті Рубену Діашу другу жовту картку.