Англійський клуб Ноттінгем Форест повідомив про розірвання співпраці з головним тренером Нуну Ешпіріту Санту, який очолював команду з грудня 2023 року.

Футбольний клуб Ноттінгем Форест підтверджує, що внаслідок нещодавніх обставин Нуну Ешпіріту Санту сьогодні був звільнений від обов’язків головного тренера. Клуб дякує Нуну за його внесок у дуже успішний період на Сіті Граунд, особливо за роль у сезоні 2024/25, який назавжди залишиться в історії клубу з теплими спогадами. Як людина, що відіграла ключову роль у наших успіхах у минулому сезоні, він завжди матиме особливе місце в нашій історії — йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

Попри те, що в червні контракт із португальським наставником був продовжений до 2028 року, вже на старті нового сезону ситуація різко змінилася. Після трьох турів АПЛ Ноттінгем Форест посідає десяту позицію, маючи чотири очки.

За інформацією англійських ЗМІ, відставка стала наслідком конфлікту тренера з власником клубу Евангелосом Марінакісом.

Найбільшим досягненням Санту на чолі Форест стало сьоме місце у Прем’єр-лізі в сезоні 2024/25, що дозволило команді вперше за довгий час пробитися у єврокубки.

Нагадаємо, в останній день трансферного вікна до Ноттінгема на правах оренди приєднався український захисник Олександр Зінченко.