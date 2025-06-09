Збірна України проти Нової Зеландії: шанс змити ганьбу після провалу з Канадою

Михайло Цирук

В ніч на середу, 11 червня, збірна України проведе свій другий і останній поєдинок у межах товариського турнірну Canadian Shield-2025 проти Нової Зеландії, початок – в 0:00.

Слова тут зайві: підопічні Сергія Реброва повинні вийти на поле та довести, що не даремно сюди приїхали, адже якщо зганьбитися вдруге, то негативні емоції від розчарування футболом повністю перекриють будь-які інші.

Пропонуємо до вашої уваги анонс ще одного матчу в межах канадського турне нашої головної команди.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET. Широка лінія на понад 70 видів спорту дозволяє обрати тільки найкращі події. Бренд створює унікальний український YouTube-контент та є партнером зірок світового кіберспорту. GGBET – Тримай свою лінію!

Змити канадську ганьбу

У цьому поєдинку збірна України, перш за все, повинна показати реакцію на суботню поразку від Канади (2:4). Сам факт програшу насправді не надто дивує: загалом за підбором виконавців канадська збірна, як мінімум, нічим не слабша за нас, а в лінії атаки, наприклад, точно в рази сильніша.

Засмучує більше те, як Україна програла цей матч – максимально безвольно та безхарактерно. До того, як рахунок став 4:0 на користь суперника, синьо-жовтих просто нещадно возили по полю. Так, у першому таймі ми мали два хороші гольові моменти, але загалом ситуацію це ніяк не рятує.

Тож слова Олександра Зінченка про те, що нам надерли зад - це ще дуже мʼяка характеристика того, що відбувалося на полі. Так от, у матчі з Новою Зеландією хочеться, щоб наша команда не словом, а ділом показала, що їй не подобається жити з надраним задом.

Нова Зеландія: найбільш загадковий суперник за останній час

Якщо у збірній Канаді виступає чимала кількість зірок світового масштабу, то сказати подібне про Нову Зеландію, звісно, не можна. Серед представників топових ліг тут лише пара гравців Ноттінгема: головна зірка країни Кріс Вуд та захисник Тайлер Біндон, котрий минулий сезон, щоправда, провів в Редінгу з третього дивізіону.

Крім того, тут грає одноклубник нашого Романа Яремчука з Олімпіакоса Марко Стаменіч, а також партнер Максима Таловєрова з Плімута Бен Вейн. Втім, на цьому перелік впізнаваних гравців цієї збірної, мабуть, завершується. Проте будьмо відвертими: наших суперзірок Динамо та Шахтаря у світі також не особливо знають, а програти ця збірна України здатна будь-кому, тож, будь ласка, жодної недооцінки: лише концентрація та повага.

Прогноз на матч Нова Зеландія - Україна

Експерти GGBET дають такий прогноз на футбол: перемога Нової Зеландії – 4,68, нічия – 3,95, успіх України – 1,73. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть цікавий матч. Тримай свою лінію!

А що там турнірна таблиця?

Після проваленого першого матчу для України це питання вже не дуже актуальне, однак все одно згадаймо, що Canadian Shield – це хоч і товариський, але все ж турнір. Нова Зеландія свій перший матч виграла, здолавши з мінімальним рахунком Кот-дʼІвуар (1:0), і тепер, як і Канада, має три очки. В українців та івуарійців набраних балів наразі немає, і чисто теоретично команда Сергія Реброва ще може навіть виграти цей турнір.

Для цього потрібно, самим перемогти в основний час Нову Зеландію, забивши їй якомога більше, а також сподіватися, що Кот-дʼІвуар обіграє за 90 хвилин Канаду. У такому випадку всі учасники турніру матимуть по три очки, і переможця визначить різниця мʼячів.

Але перемога в турнірі – це, звісно, не головне. Головне, аби після цього матчу тим уболівальникам, які крізь сон досидять до другої години ночі, щоб побачити гру, не було соромно за свою команду, а самим гравцям знову не довелося говорити про те, що нам надерли зад.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. Дотримуйтесь ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

У матеріалі використані фото Getty Images