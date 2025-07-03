Колишній півзахисник ЛНЗ Владислав Наумець детально розповів його відходу із черкаського клубу.

Перший сезон в ЛНЗ видався для мене досить непоганим, адже я став найрезультативнішим гравцем команди у тому сезону [2023/2024, – прим.]. У наступному сезоні вже прийшов інший тренер... Хоча мені й говорили, що на мене розраховують, але прийшов інший тренер і я перестав грати.

Від себе я робив все можливе, щоб грати, але відсутність ігрової практики – рішення тренера. У футболі дуже важливим фактором є бажання тренера бачити гравця в команді та довіряти йому. Це один із найважливіших чинників.

Якщо так часто змінювати тренерів, то як команда може стабільно грати і показувати результат? Звісно, це відображалося на команді. Спочатку ти граєш в один футбол, потім – в інший... За пів року неможливо побудувати команду, яка буде показувати стабільну гру та результат. Я вважаю, що для того, щоб показувати гідну гру потрібен час. Тому, часті зміни у тренерському штабі дійсно впливали на команду.

Ще до завершення минулого сезону я зустрічався з новим генеральним директором «фіолетових». Були розмови, але ніякої конкретики щодо продовження співпраці не було. Мені ніхто не зателефонував і ніхто не повідомив, що зі мною прощаються. Новину про завершення співпраці з ЛНЗ я побачив на сторінці в Instagram.

Я вдячний уболівальникам. Вони завжди були з нами поряд і завжди підтримували, попри результати. Вони завжди підтримували команду. Це важливо, – заявив Наумець в інтерв'ю Sport.ua.