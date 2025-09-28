Ньюкасл не завадив Арсеналу максимально наблизитись до Ліверпуля
Команда Артети врятувалась від поразки
близько 8 годин тому
Ньюкасл та Арсенал зустрічалися в центральному матчі 6 туру АПЛ. Гра на «Сент-Джеймс Парк» завершилась вольовою перемогою віцечемпіона Англії.
Першими змогли відзначитись господарі, використавши головну зброю Арсенала. Стандарт біля воріт Раї призвів до голу Волтемаде, з яким не змогли впоратись лондонські оборонці.
Опинившись у ролі наздоганяючого Арсенал намагався якнайшвидше повернутися в гру, проте у вирішальний момент сейви Поупа та надійність в захисті «сорок» дозволяла Ньюкаслу втримувати лідерство.
Ньюкасл зберігав перевагу в один гол до 84-ї хвилини, поки джокер Арсенала Меріно не підключився на стандарт, що дозволив лондонцям зрівняти рахунок. Восьми компенсованих хвилин виявилось достатньо для гостей, щоб Габріел забезпечив камбек Арсенала на полі Ньюкасла.
АПЛ. 6 тур
Ньюкасл - Арсенал 1:2
Голи: Волтемаде, 34 - Меріно 84, Габріел, 90+6
Потенційні конкуренти в боротьбі за титул – Мілан та Наполі зійдуться у недільному матчі Серії А.