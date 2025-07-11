Оболонь і тернопільська Нива провела два спаринги за один день
Команди готуються до нового сезону
близько 2 годин тому
Фото: ФК Оболонь
Київська Оболонь і тернопільська Нива у межах підготовки до старту нового сезону провели відразу два спаринги.
Обидва матчі пройшли на базі Оболоні в Бучі. У першому з них «пивовари» здобули впевнену перемогу з рахунком 5:1
Другий контрольний матч завершився перемогою Ниви – 1:0.
Контрольні матчі
Оболонь – Нива Тернопіль – 5:1
Голи: Блізніченко, 5, 7, Устименко, 8, 27, Ломницький, 54 – Пежинський, 90.
Оболонь – Нива Тернопіль – 0:1
Гол: Посєвкін, 60.
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