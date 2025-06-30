Оболонь підписала 29-річного захисника Євгенія Шевченка, повідомляє пресслужба клубу.

Оболонь стала першим професійним клубом в кар’єрі Євгенія.Захисник грав за «пивоварів» з 2015 по 2020 рік. Протягом цього періоду зіграв 85 поєдинків у яких забив 4 голи.

В минулому сезоні гравець зіграв 26 матчів за рівненський Верес: 1 гол та 2 гольові передачі.

Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ.

Головний тренер Оболоні повідомив, що має дві роботи.