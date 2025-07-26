Півзахисник Руху Марко Сапуга висловився щодо повернення на поле після чергової травми в другому контрольному матчі суботи, 26 липня, проти Вереса (1:2). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Дуже радий повернутися на поле. У мене була тривала реабілітація і я скучив за партнерами по команді та грою. Іван Федик багато спілкувався зі мною, я відчуваю довіру тренерського штабу. Головне зараз – відновити хорошу форму.

Це були контрольні спаринги, які важливі, щоб набрати оптимальні кондиції перед стартом УПЛ. Команда готова до офіційних матчів – тепер всі думки про «Полтаву». Хочеться вдало розпочати сезон і потішити вболівальників домашньою перемогою. Команда зробить все можливе, щоб здобути позитивний результат у цій грі.