Офіційно. Ді Марія був представлений Росаріо Сентраль
«Фідео» повернувся додому
близько 2 годин тому
Росаріо Сентраль оголосив про повернення Анхеля Ді Марії, повідомляє офіційний сайт клубу.
Після видатної кар'єри в Європі та національній збірній Аргентини «Фідео» повертається до рідного міста, щоб знову одягнути футболку Росаріо Сентраль.
Діючий чемпіон світу перебував в системі Сентраля з 7 років, а вже у 17 дебютував за основну команду. До переїзду в Європу Анхель провів 39 матчів, забив 6 голів та віддав 2 асисти.
Угода між Росаріо та «Фідео» розрахована до літа 2026 року.
Мессі удостоєний честі. Зворушливий жест від його колишнього клубу.