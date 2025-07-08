Росаріо Сентраль оголосив про повернення Анхеля Ді Марії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Після видатної кар'єри в Європі та національній збірній Аргентини «Фідео» повертається до рідного міста, щоб знову одягнути футболку Росаріо Сентраль.

El primer día del último sueño.

Angelito volvió a su casa. #BienvenidoÁngel 💙💛 pic.twitter.com/5QRyok1rqm — Rosario Central (@RosarioCentral) July 8, 2025

Діючий чемпіон світу перебував в системі Сентраля з 7 років, а вже у 17 дебютував за основну команду. До переїзду в Європу Анхель провів 39 матчів, забив 6 голів та віддав 2 асисти.

Угода між Росаріо та «Фідео» розрахована до літа 2026 року.

Мессі удостоєний честі. Зворушливий жест від його колишнього клубу.