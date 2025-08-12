Український захисник Ілля Забарний завершив трансфер у французький Пари Сен-Жермен.

Після успішного медичного огляду футболіст підписав п’ятирічний контракт із ПСЖ. Сума трансферу склала 67 мільйонів євро з урахуванням бонусів, що робить його одним із найдорожчих українських футболістів в історії.

Забарний став першим українцем у складі парижан. Раніше він провів два роки в англійському Борнмуті, де заслужив репутацію одного з найкращих центральних захисників Прем’єр-ліги. У сезоні 2023/24 він був визнаний найкращим гравцем клубу за версією вболівальників.

У ПСЖ Забарний гратиме під номером 6 і працюватиме під керівництвом головного тренера Луїса Енріке, який високо оцінив його оборонні навички та здатність грати у повітрі.