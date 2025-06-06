ОФІЦІЙНО. Шищенко залишив Оболонь

Футбольний клуб Оболонь офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером Сергієм Шищенком. Рішення набуде чинності з 16 червня 2025 року.

Сергій Юрійович очолив команду 5 вересня 2024 року. За період його роботи на чолі біло-зелених було проведено 25 офіційних матчів, у яких Оболонь здобула 8 перемог, 7 нічиїх і зазнала 10 поразок.

Під керівництвом Шищенка команда завершила сезон 2024/25 Української Прем’єр-ліги на 11-й сходинці турнірної таблиці.

Виконувати обов’язки головного тренера надалі буде один з асистентів Шищенка - Олександр Антоненко.

Як раніше повідомлялося, Сергій Шищенко очолить чернівецьку Буковину.