Сергій Стаднюк

Новий вінгер Динамо Шола Огундана повідомив, чи спілкувався зі співвітчизниками, що грали за киян, а також назвав свого футбольного кумира. Слова нігерійського футболіста передає пресслужба клубу.

Поради від колишніх нігерійських гравців киян? Я ні з ким не радився щодо переходу до «Динамо». У цьому не було абсолютно жодної потреби, тому що це рішення я прийняв сам, не роздумуючи. Я розумів, в який клуб я їду, розумів, що мене тут очікує. Звичайно, я дуже щасливий, що отримав таку пропозицію й тепер маю можливість виступати за «Динамо». Мій кумир? Важко, насправді, визначитися, у кожного свій фаворит. Я не граю, як він, але мій улюблений гравець – це Ліонель Мессі. Шола Огундана

За інформацією Transfermarkt, київське Динамо заплатило за трансфер Огундани 200 тисяч євро. Фламенго матиме 50% від майбутнього продажу нігерійця.

Також кияни підписали одразу двох центральних захисників – сенегальця Аліу Тіаре та Василя Буртника з тернопільської Ниви.