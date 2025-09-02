Цікаво. Новачок Динамо назвав свого кумира, але заявив, що не наслідує його
Також легіонер повідомив, чи спілкувався із співвітчизниками, що грали за киян
23 хвилини тому
Новий вінгер Динамо Шола Огундана повідомив, чи спілкувався зі співвітчизниками, що грали за киян, а також назвав свого футбольного кумира. Слова нігерійського футболіста передає пресслужба клубу.
Поради від колишніх нігерійських гравців киян? Я ні з ким не радився щодо переходу до «Динамо». У цьому не було абсолютно жодної потреби, тому що це рішення я прийняв сам, не роздумуючи. Я розумів, в який клуб я їду, розумів, що мене тут очікує. Звичайно, я дуже щасливий, що отримав таку пропозицію й тепер маю можливість виступати за «Динамо».
Мій кумир? Важко, насправді, визначитися, у кожного свій фаворит. Я не граю, як він, але мій улюблений гравець – це Ліонель Мессі.
За інформацією Transfermarkt, київське Динамо заплатило за трансфер Огундани 200 тисяч євро. Фламенго матиме 50% від майбутнього продажу нігерійця.
Також кияни підписали одразу двох центральних захисників – сенегальця Аліу Тіаре та Василя Буртника з тернопільської Ниви.