Новий вінгер Динамо Шола Огундана дав оцінку нинішній команді киян. Слова нігерійського футболіста передає пресслужба клубу.

Я не звертав увагу на публікації журналістів. Я сам навіть опублікував фотографію, що перебуваю в Україні на цьому прекрасному стадіоні, де Динамо проводить свої домашні матчі. Я лише чекав на офіційну інформацію щодо мого трансферу.

Насправді, в команді ситуація схожа, тим паче, що у Фламенго не просто мала кількість легіонерів, здебільшого, це були іноземці з інших південноамериканських країн. Я ж був єдиним представником з іншого континенту. Там немає європейців, немає африканців – інших, окрім мене. Тому ситуація схожа, як зараз і в Динамо.

Мені сподобалася гра команди. Особливо те, що стосується контролю м'яча. Команда домінувала в багатьох моментах. І що я маю відзначити, це те, що такий стиль підходить саме для мене. Тому я гадаю, що я дуже легко впишуся в ігровий малюнок гри Динамо.