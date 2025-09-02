Новий вінгер Динамо Шола Огундана назвав «біло-синіх» топклубом Європи. Слова нігерійського футболіста передає пресслужба клубу.

Я встиг три роки пограти у місцевому чемпіонаті до того, як отримав пропозицію з Бразилії від одного з найвеличніших місцевих клубів – Фламенго. Звичайно, що молоді таланти зазвичай розглядають Бразилію як хороший трамплін до потрапляння до європейських топклубів, серед яких, безперечно, і київське Динамо.

Копа Лібертадорес U-20? Я дійсно встиг виграти декілька трофеїв у чемпіонаті Бразилії та в Південній Америці, серед них як внутрішні, так і міжнародні. Але мені особисто найбільше запам'ятався трофей, який ми здобули в протистоянні із бразильським клубом Палмейрас. Все через те, що я був визнаний одним із найкращих гравців цього турніру, я отримав індивідуальний трофей. Взагалі, ось той турнір вдався для мене дуже добре, тому я найкраще його запам'ятав.