Новий вінгер Динамо Шола Огундана висловився щодо війни в Україні та її впли на рішення перейти до киян. Слова нігерійського футболіста передає пресслужба клубу.

Звичайно, що я знав, що у країні триває війна, і я думав щодо того, чи варто сюди переходити. Але, як я вже повторював неодноразово, для мене пропозиція Динамо була дуже важливою. І я не роздумував насправді довго перед тим, як прийняти рішення щодо переїзду до України. Зараз я сконцентрований на тому, щоб показати свій максимум і допомогти команді отримати найвищий результат.

Зараз я думаю лише про свою команду. Я хочу принести максимум користі для свого колективу, для вболівальників, для тренерського штабу, для моїх партнерів по команді, для персоналу. Я хочу, щоб ми отримали максимальний результат і я зроблю для цього все від себе належне.