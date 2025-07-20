Олександрія офіційно підписала контракт з бразильським хавбеком
Відомі деталі трудової угоди
близько 4 годин тому
Фото: ФК Олександрія
Олександрія офіційно підписала перспективного бразильського півзахисника Жонатана Да Сільву. Контракт гравця з клубом розрахований до 31 травня 2028 року.
Жонатан народився 22 лютого 2005 року в Ріо-де-Жанейро. Грав за молодіжні команди Америка Мінейро U20 та Футбольний Клуб Ібрачіна U20. Загалом, в клубній кар’єрі провів 45 матчів, відзначившись чотирма забитими голами і одним асистом.
Стали відомі час і дати проведення матчів 1 туру УПЛ 2025/26.