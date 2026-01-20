Сергій Разумовський

Завершилася ще низка матчів вівторка, 20 січня, у сьомому турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Копенгаген – Наполі 1:1. Матч у столиці Данії вийшов нервовим і з різкими поворотами ще до перерви: на 35-й хвилині Копенгаген залишився в меншості через вилучення Делейні, а Наполі невдовзі скористався чисельною перевагою – на 39-й Мактоміней відкрив рахунок. Здавалося, італійці доведуть справу до перемоги, однак у другому таймі господарі знайшли свій шанс: на 72-й хвилині Ларссон спочатку не реалізував пенальті, але миттєво зіграв на добиванні й забив одразу після власного промаху, встановивши підсумкові 1:1.

Вільярреал – Аякс 1:2. Господарі вийшли вперед одразу після перерви: на 49-й хвилині Олувасеї завершив атаку Вільярреала й зробив рахунок 1:0. Проте Аякс зумів переламати гру в середині другого тайму – Глух зрівняв, повернувши команді контроль над ходом зустрічі. Розв’язка настала в самій кінцівці: на 90-й хвилині Едвардсен забив вирішальний м’яч і приніс амстердамцям перемогу 2:1. На тлі цього результату додаткову увагу до Аякса підігрівають і трансферні чутки: з’являються розмови про можливий перехід українця Олександра Зінченка з Арсеналу до Аякса, хоча зараз він виступає за Ноттінгем на правах оренди.

Олімпіакос – Баєр 2:0. Грецький клуб фактично створив собі комфортний фундамент ще до перерви, забивши двічі у ключові моменти тайму. Уже на 2-й хвилині Коштінья швидко відкрив рахунок, задавши матчу зручний для Олімпіакоса сценарій, а в компенсований час першої половини Таремі на 45+1 подвоїв перевагу. У другому таймі господарі грамотно довели гру до «сухої» перемоги 2:0. Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук увесь матч провів на лаві запасних.

Тоттенгем – Боруссія Дортмунд 2:0. Лондонці активно почали й швидко конвертували тиск у гол: на 14-й хвилині Ромеро відкрив рахунок. Ситуація для Боруссії суттєво ускладнилася вже на 24-й хвилині — Свенссон отримав пряму червону картку, і дортмундці залишилися вдесятьох. Тоттенгем використав чисельну перевагу ще до перерви: на 37-й Соланке забив другий м’яч, після чого господарі спокійно контролювали перебіг зустрічі й довели її до перемоги 2:0.

Тоттенгем набрав 14 очок і закріпився у топ-8. Аякс (6) зберігає примарні шанси на плей-оф. Олімпіакос (8) залишився у топ-24. Вільярреал (1) залишить турнір після восьмого туру.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, сьомий тур

Копенгаген – Наполі 1:1

Голи: Ларссон, 72 – Мактоміней, 39

Вилучення: Делейні, 35

Вільярреал – Аякс 1:2

Голи: Олувасеї, 49 – Глух, 61, Едвардсен, 90

Олімпіакос – Баєр 2:0

Голи: Коштінья, 2, Таремі, 45+1

Тоттенгем – Боруссія Дортмунд 2:0

Голи: Ромеро, 14, Соланке, 37

Вилучення: Свенссон, 24 (Боруссія, пряма червона)