Опублікований рейтинг найкращих тренерів, які не вигрвали Лігу чемпіонів. Лобановський – третій, Луческу – сьомий
Список складений авторитетним виданням FourFourTwo
близько 1 години тому
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне очолив список наставників, яким так і не вдалося завоювати трофей Ліги чемпіонів. Рейтинг склало авторитетне видання FourFourTwo.
При складанні переліку не враховувався період проведення Кубка європейських чемпіонів, а також до нього не потрапили тренери, які не провели жодного матчу в турнірі.
У рейтинг увійшли:
Дієго Сімеоне (Атлетіко)
Арсен Венгер (Арсенал, Монако)
Валерій Лобановський (Динамо Київ)
Боббі Робсон (Ньюкасл, Порту)
Масиміліано Аллегрі (Мілан, Ювентус)
Маурісіо Почеттіно (ПСЖ, Тоттенгем)
Мірча Луческу (Шахтар, Динамо Київ, Інтер та ін.)
Кенні Далгліш (Ньюкасл)
Отто Рехагель (Кайзерслаутерн, Вердер)
Дідьє Дешам (Монако, Марсель)
Унаї Емері (Астон Вілла, ПСЖ та ін.)
Антоніо Конте (Ювентус, Челсі, Інтер, Тоттенгем)
