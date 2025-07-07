Нігерійський нападник Наполі Віктор Осімхен висловив бажання залишитись у Галатасараї, де він провів останній сезон в оренді, повідомляє Corriere dello Sport.

За даними джерела, 26-річний форвард серйозно націлений продовжити кар'єру в турецькому гранді і вже відмовився від щедрої пропозиції Аль-Хіляля, яка була готова платити йому 40 мільйонів євро на рік.

Однак, реалізація трансферу ускладнюється високою вартістю гравця. У контракті Осімхена з Наполі прописано суму викупу у розмірі 75 мільйонів євро, і італійський клуб не має наміру йти на поступки. При цьому Галатасарай готовий запропонувати лише 50–60 мільйонів, що поки що не влаштовує неаполітанців.

Раніше повідомлялося, що саудівський клуб направив офіційну пропозицію щодо Осімхена.