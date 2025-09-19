Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін для football.ua прокоментував суперечливі дії арбітрів у поєдинках за участю клубу, а також на користь київського Динамо.

Я розумію, звідки йде замовлення. Але я хочу, щоб у цій ситуації публічно та прозоро розібралося керівництво УАФ. Ми завжди виступали і виступаємо за рівні умови для всіх клубів, незалежно хто це: Шахтар, Динамо чи Рух. Нам не потрібна допомога арбітрів — ми вимагаємо лише безстороннього, справедливого ставлення.

На жаль, у кожному другому матчі за нашою участю ми бачимо системні помилки суддів. І це вже не питання випадковості. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, це призведе до великого скандалу міжнародного рівня. Тому що велика кількість провідних міжнародних ЗМІ цікавляться чемпіонатом України під час війни.

Я сподіваюся, що ті, хто курує арбітраж у нашій країні, усвідомлять наслідки і без зволікань наведуть порядок, довівши, що вони дійсно компетентні у своїй сфері відповідальності, — сказав Палкін.